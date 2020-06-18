18 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

00:00 beIN Manşet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

03:45 Z Raporu

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 beIN Manşet

04:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:00 Kısa Özet

05:15 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Kısa Özet

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Teknik

11:00 beIN Wellness

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Teknik

16:00 beIN Wellness

17:00 Taraftar

17:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Wellness

19:00 beIN Teknik

20:00 beIN Manşet

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Kolaysa Anlat

22:00 Kolaysa Anlat

22:00 Maç Saati

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Taraftar

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri