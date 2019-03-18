18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
18 dakika önce
DÜZCE (AA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
DÜZCE (AA) Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet
Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Yasin Öztürk
ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
, Atatürk
büstüne çelenk bıraktı.
Tören, daha sonra öğretmenevinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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