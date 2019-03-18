Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 dakika önce

DÜZCE (AA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
DÜZCE (AA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Tören, daha sonra öğretmenevinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Düzce, Çanakkale, Güncel
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