18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Nusaybin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Nusaybin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı Atatürk Büstüne çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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