18 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 02:20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:10 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 06:45 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:00 Kiralık Aşk 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:45 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 15:45 Erkenci Kuş 16:30 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Çakallarla Dans 4 20:00 Kurtarıcı 22:30 Kurtarıcı 22:30 Çakallarla Dans 4

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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