18 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Görüşü
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:25 Sağlık Kontrolü
08:45 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
12:00 Haber
13:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
15:00 Haber
15:35 Klinik
15:35 Her Şeyden Önce
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
18:00 5N1K
20:00 Akıl Çemberi
21:00 CNN TÜRK Masası