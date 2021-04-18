Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:25 Geride Kalan Mermanat
02:10 Mesnevi'den Hikayeler
02:35 Sahur Bereketi
04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:40 Mesnevi'den Hikayeler
06:05 Böyle Bitmesin
08:25 Kuşlarla Yolculuk
08:50 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Mavera
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika