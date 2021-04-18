18 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı

18 Nisan 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:25 Geride Kalan Mermanat 02:10 Mesnevi'den Hikayeler 02:35 Sahur Bereketi 04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 05:40 Mesnevi'den Hikayeler 06:05 Böyle Bitmesin 08:25 Kuşlarla Yolculuk 08:50 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 13:00 Şehirden Uzakta 14:05 Mavera 16:00 Tozkoparan İskender 18:00 Ana Haber 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 20:30 Teşkilat 23:45 Mavera

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