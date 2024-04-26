İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit aldığı olayın videosu ortaya çıktı. Ataman'ın, görüntülerde soyunma odasına giren İsrailliye tepki gösterdiği görüldü.

26.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit aldığı olayın videosu ortaya çıktı. Ataman'ın, görüntülerde soyunma odasına giren İsrailliye tepki gösterdiği görüldü.

"ÇIKARIN BU ADAMI BURADAN"

Ataman'ın, Maccabi heyetinden bir isme, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Ergin Ataman, Yunanistan, Tel Aviv, İsrail, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ünal Adem Kaya: Ergin Ataman Adam gibi Adamdır. Bu duruşu ve basın toplantısında söyledikleri takdire şayan. 73 6 Yanıtla
  • A Er: Helal olsun Hocam.Adamsın. Bunlar bütün dünyada bir bela. Sadece tehdit ederler aynı yolda gitmeyenlere 28 4 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Bazı yorumcu arkadaşlar geri çekilmiş durumda ,talimat bu yönde herhalde...neredesiniz dostlar ,...:) 29 3 Yanıtla
  • Hakan Bozan: Milli duruşu nedeniyle taktir ediyorum. Ama Türkiye'de ki gergin atamanı tasvip etmiyorum 1 0 Yanıtla

14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement