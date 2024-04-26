İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Spor

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit aldığı olayın videosu ortaya çıktı. Ataman'ın, görüntülerde soyunma odasına giren İsrailliye tepki gösterdiği görüldü.

"ÇIKARIN BU ADAMI BURADAN"

Ataman'ın, Maccabi heyetinden bir isme, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.