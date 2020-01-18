18 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü
00:15 Dizi
01:15 Çember: Araf
02:10 Sevdim Seni Bir Kere
03:00 Cesur ve Güzel
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:20 Cesur ve Güzel
05:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Sevgili Geçmiş
07:00 Çocuk
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Güvercin
10:45 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
13:00 Sevdim Seni Bir Kere
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:00 Yakışıklı Prens
15:45 Güvercin
16:00 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Dizi
22:45 Sefirin Kızı