18 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 18 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

11 dakika önce

18 Ocak 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

18 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü

00:15 Dizi

01:15 Çember: Araf

02:10 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Cesur ve Güzel

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:20 Cesur ve Güzel

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Sevgili Geçmiş

07:00 Çocuk

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Güvercin

10:45 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

13:00 Sevdim Seni Bir Kere

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:00 Yakışıklı Prens

15:45 Güvercin

16:00 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

22:45 Sefirin Kızı

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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