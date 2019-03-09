18 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
22 dakika önce
Samsun'da 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.
Samsun
'da 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Bafra
ilçesi Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay S.(18) evinde yatağında ailesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit etti. Turgay S.'nin ölümü şüpheli bulundu. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp
Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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