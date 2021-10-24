19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi - Son Dakika

Evlerin içerisine kadar girdi! Öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor

Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat, geçen hafta aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü. Akciğer enfeksiyonu şikayeti üzerine çekilen röntgende, çocuğun midesinde yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen çocuk için burada acil ameliyat kararı alındı. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz ve ekibi, Murat'ın midesindeki 5 milimetre çapındaki 17 boncuk mıknatısı yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkardı. Midedeki boncuk şeklindeki mıknatısların bir arada toplanması, röntgen ve endoskopi görüntüsüne de yansıdı. Operasyonun ardından normal servise alınan Murat Özdemir'in tedavisi sürüyor.