Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

2 saat önce

Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Parkı'ndaki törende Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.


Dernek Başkanı Öngay, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin en küçük yapı taşı olduğunu söyledi.


İlin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, tam dayanışma ve koordineli olarak görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Öngay, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü bizler için ortak sorunlarımızı paylaşılıp, ortak çözüm yolları bulma açısından büyük önem taşımaktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve Cumhuriyet tarihimiz boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuşlar ve olmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır."


Törene, İl İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner, İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, 21-27 Ekim haftası için burçları yorumladı Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Ekim Muhtarlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]