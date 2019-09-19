Hayrabolu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesindeki törende, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi gazi Ali Güz, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Atalarımızdan devraldığımız bu toprakları muhafaza eden ve insanlığa Anadolu'nun çiğnenemez olduğunu haykıran bu kahramanlarımızın değerli hatırları, emsalsiz fedakarlıkları, gençlerimize daima rehber olacaktır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."



Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Tank Yarbay Serkan Ceylan, Belediye Başkanı Osman İnan, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.