19 Eylül Gaziler Günü

Tören, özel bir restoranda şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.

Kaymakamı Fatih Yılmaz , Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Yahşihan Mezarlığı'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Teğmen Ferhat Fırat , günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ahmet Altun , Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve beraberindekilerle şehit Mikail Dönmez'in kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Karaahmetli köyünde bulunan şehitlikte devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Osman Yıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Bahşılı Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale 'nin Bahşılı ve Yahşihan ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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