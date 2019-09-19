Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Hasan Atıcı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Temsilcisi Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yaman, törende yaptığı konuşmada, dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve azimle vatanın birliğine, bölünmez bütünlüğüne ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.



Öğrenci ve asker tarafından şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.



Törene İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Törenin ardından Kaymakam Pişkin ve Belediye Başkan Vekili Atıcı, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.



Hanönü

Atatürk Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye çelenkleri sunuldu.



Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu öğrencileri tarafından şiirler okunan programa Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz, hatıra fotoğrafı çektirdiği gazilere çeşitli hediyeler verdi.

İnebolu

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Teğmen Namık Balaban yapmasının ardından şiirler okundu.

Törene Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Latif Gökçen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Şahin, kurum müdürleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Abana ve Bozkurt

Abana ve Bozkurt ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ortak tören düzenlendi.

İki ilçe sınırındaki 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nda çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Abana İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Mesut Pozan yaptı.



Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programın ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet edildi.



Törene Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak, Abana Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Akçınar, Abana İlçe Jandarma Komutanı ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Abana Emniyet Amir Vekili Vecihi Akgül, Bozkurt Emniyet Amir Vekili Hüseyin Güzelaydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.