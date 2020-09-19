Sivrice ilçesinde Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk konuldu.
Sivrice Kaymakam Vekili Maden Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Umut Yükseker, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kemal Kaya ve daire amirleri katılımıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika