19 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gençliğim Eyvah
02:00 Esra Erol'da
04:05 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:00 Gençliğim Eyvah
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Gençliğim Eyvah
20:45 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
22:50 Gençliğim Eyvah
23:00 Kardeş Payı