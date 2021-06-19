Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Kahraman Babam
02:45 Cam Tavanlar
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:15 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Cam Tavanlar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Haziran 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika