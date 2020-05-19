19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Dinar, Çay ve Evciler ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ender Aydoğmuş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, Aydoğmuş 'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Abdulkerim Varlık ile daire müdürleri katıldı.



Öte yandan törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Dinar

Dinar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın ve daire müdürleri katıldı.

Programa katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği ve maske taktığı gözlendi.

Çay

Çay'da Dörtyol Meydanında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.



Törene, Taşpınar'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

-Evciler

Evciler'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Programa, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Belediye Başkanı Ali Dede Savaş ve kurum müdürleri katıldı.