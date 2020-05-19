19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Mazruna Sanat Topluluğu ekibinin gösterisi

Vatandaşlardan görüntü - Mardin

Mardin'de de bayram, Türk bayraklı ve sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisine bağlı Meridin Müzik ekibi ve Mazruna Sanat Topluluğu, cadde ve sokakları üstü açık otobüs ile gezerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Mazruna Sanat Topluluğu ekibi ellerinde Türk bayrağıyla sosyal mesafeli halay çekip, reyhani ve zeybek oynadı. Sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak çekilen halay balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik eden vatandaşlarca alkış aldı.

Vatandaşlardan İbrahim Aktaş, etkinliklerle moral bulduğunu dile getirerek, "İlk defa Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayamadık. Bunun hüznünü yaşadık. Ama tedbirler kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesince günün ruhuna uygun bir şekilde etkinlikler gerçekleşti. Bizler de bayrağımızı elimize alarak balkonlarda da olsa kutlamalara eşlik ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.