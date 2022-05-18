19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Fener Alayı düzenlendi - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Fener Alayı düzenlendi

18.05.2022 23:17
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Fener Alayı düzenlendi

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünden gerçekleştirilen programa katılmak isteyen vatandaşlar, Gaziantep Lisesi önünde buluştu.

Dev Türk bayrağı açan katılımcılar, Festival Park'a kadar yürüdü. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Programa kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, öğrenci ve vatandaşların taşıdıkları meşale ve dev Türk bayrağı ile marşlar eşliğinde Atatürk Meydanı'nda tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Meydanı'na gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçlerin bayramını kutladığını, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, etkinliklerin yarın devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kaymakamlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş, Gaziantep, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Fener Alayı düzenlendi - Son Dakika


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