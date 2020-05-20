19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yamaç paraşütüyle kutladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Sultandağları'ndan atlayarak kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Afyonkarahisar'da ise yamaç paraşütü pilotu Ceylan, Sultandağı ilçesi sınırlarındaki Sultandağları eteklerinde 750 metre yükseklikten atladı.

Deresenek beldesi üzerinde yaklaşık 15 dakika boyunda havada kalan genç sporcu Ceylan, havada Türk bayrakları açarak sevincini ve gururunu gösterdi.

Ceylan, Eber Ovası üzerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılmış "Sarı saçlım, mazi gözlüm" türküsünün eşliğinde süzüldü.

Zaman buldukça yamaç paraşütü ile atlayışlar yaptığını belirten Ceylan, özel anlamı olan günlerde de temalı atlayışlar gerçekleştirdiğini söyledi.