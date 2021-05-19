19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bozüyük'te de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bozüyük'te de tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım tarafından yapıldı. İlçe Müdürü Yıldırım 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günün sadece yüce milletimizin değil, tüm mazlum milletlerin azim ve kararlılığını ateşlediği bir gün olarak tarihteki yerini aldığını belirtti ve "Unutmayalım ki Türkiye tarihi sorumlulukları olan büyük bir medeniyetin mirasçısıdır. Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder. İnsanlık, adalet ve merhamet gibi değerlere sahip bir millet olarak; bu değerlerin hayat bulması için kesintisiz bir çaba ve gayret içinde olmalıyız" dedi. Konuşmanın devamında tören şiirlerin okunması ve Halk Eğitim Merkezi Müzik Ekibi'nin müzik dinletisi ile devam ederken genç sporcular tarafından yapılan spor gösterileri ile sona erdi. Bayram coşkusu daha sonra belediye sesli anons sisteminden yapılan marş yayını ile sürdü.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kurum Müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK