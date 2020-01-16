19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çim oluyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çim oluyor! - Son Dakika Spor

19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çim oluyor!

6 saat önce

Yılport Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stat zemininin 3 yıldır oturmaması, her maçtan sonra çimde bozulma meydana gelmesi nedeniyle hibrit çime geçmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çim oluyor!, System.String[]

Yılport Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stat zemininin 3 yıldır oturmaması, her maçtan sonra çimde bozulma meydana gelmesi nedeniyle hibrit çime geçmek için çalışma başlattıklarını söyledi.


Kulübün stat kullanımı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına biriken borcundan mahsup edilmek üzere hibrit çim uygulamasına başlandığını aktaran Erkanat, "Hibrit çim sayesinde saha zemini düzelecek. Bunun için Hollandalı bir firma ile anlaştık. 24 saat vardiya ile hibrit çim zemine monte ediliyor. İki hafta içinde işlem bitecek ve bir sonraki iç saha maçını evimizde oynayabileceğiz." ifadelerini kullandı.


Zemindeki yüksek aşınmaları onararak, kaliteli ve düzgün bir saha oluşturmak istediklerini vurgulayan Erkanat, "Hibrit çim, doğal çim aşınmış olsa bile daima yeşil ve estetik bir görünüm sunar. Zeminden kaynaklı sporcu yaralanmalarında azalma sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:19 
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