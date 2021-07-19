Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Megalodon
02:15 Hercai
05:15 Maria ile Mustafa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
14:00 Sağ Salim
16:00 Baş Belası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
23:30 Nihat Hatipoğlu ile Kurban Bayramı Özel
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika