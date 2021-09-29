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19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti - Son Dakika

19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti

29.09.2021 10:35
19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti, System.String[]

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Bülent D. iddiaya göre, 19 yaşındaki genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulunarak rahatsız etti. BU olay sonrasında genç kızın, Bülent D'nim aracına çarpmasıyla ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evine gidip tabancasını alan genç kız, Bülent D.'yi kasıklarından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan genç kız ekipler tarafından yakalandı.

Kağıthane Seyrantepe'de geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, 19 yaşındaki Esra V. isimli genç kıza arkadaşlık teklifinde bulunan 40 yaşındaki Bülent D., genç kızı rahatsız etmeye başladı. Yaşanan bu olayın üzerine Esra V. gün içerisinde site kapısından girerken Bülent D.'nin aracına çarptı. Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonucu Esra V. ile Bülent D. arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendisini rahatsız eden adamı vurdu

GENÇ KIZ, KENDİSİNİ RAHATSIZ EDEN ADAMI KASIĞINDAN VURMUŞ

Kısa süren tartışma sonrasında B.D. 3 arkadaşıyla birlikte Esra V.'nin evine gitti. Evin giriş kapısında da yaşanan tartışma sonrasında Esra V. evde bulunan tabancayı korkutmak için eline aldı. Bu sırada Bülent D.'nin yanındaki arkadaşları kaçtı. Esra V. ise tabancayla ateş ederek Bülent D.'yi kasıklarından vurdu.

İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendisini rahatsız eden adamı vurdu

YARALI ŞAHIS, HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan site sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Bülent D. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendisini rahatsız eden adamı vurdu

ÖNCE SAKLADIĞI TABANCASI, SONRA KENDİSİ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı binada inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın kullandığı tabancayı sakladığı yerde ele geçirildi. Olaydan sonra kaçan Esra V. ise yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Esra V.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendisini rahatsız eden adamı vurdu

''ARKADAŞLIK TEKLİFİNDE BULUNUP, RAHATSIZ ETTİ''

Genç kızın emniyetteki ifadesinde Bülent isimli şahsın sürekli kendisini rahatsız ettiğini arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, olay günü site kapısından girerken motorla onun aracına çarptığını ve tartıştıklarını daha sonra eve gittiğini ve Bülent isimli şahsın yanında 3 kişiyle birlikte geldiklerini ve kendisine saldırmaya kalktıklarını o sırada evde bulunan tabancayı odadan alıp şahısların kaçtığını arkalarından giderek Bülent isimli şahsı korkutmak amacıyla yere doğru 1 defa ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti

Münir Karaloğlu, Seyrantepe, Kağıthane, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti - Son Dakika
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