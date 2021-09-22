19 yıl hapisle aranan hükümlü, garda sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Eskişehir Tren Garı'nda durumundan şüphe edilen Umut U.'yu durdurdu. Üzerine fotoğrafı yapıştırılmış başkasına ait kimlik bulunan Umut U. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Umut U.'nun 15 ayrı suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Umut U. tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİŞEHİR'de hakkında 15 farklı suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut U., Konya'ya gidecek trene binmek üzereyken polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

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