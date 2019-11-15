Son Dakika Haberleri: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor
Son Dakika Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

7 saat önce

Çanakkale Boğazında inşası aralıksız olarak devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor, System.String[]

Çanakkale Boğazında inşası aralıksız olarak devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükselmeye devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu'nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları aralıksız süren çalışmalar sonucu hızla yükselmeye devam ediyor. Tarihi köprünün deniz içindeki kesonları üzerine blokların yerleştirilmesi sürüyor. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları son montajların ardından biraz daha yükseldi.


1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor.


Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.


Öte yandan, köprüdeki çalışmalar ilk günden itibaren yüksek çözünürlüklü kameralar ile saniye saniye kayıt altına alınarak tarihi anlar ölümsüzleştiriliyor. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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