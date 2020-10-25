1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı - Son Dakika

1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı

25.10.2020 16:00
1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 3. Lig takımlarından 1928 Bucaspor, Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 3. Lig takımlarından 1928 Bucaspor, Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 5 maç sonunda averajla lider konumunda bulunan 1928 Bucaspor'da şok bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Arıkan, 13 Ekim'de 1928 Bucaspor takımının başına getirilmişti. - İZMİR

1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Bucaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

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