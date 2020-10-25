1928 Bucaspor'da İbrahim Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig takımlarından 1928 Bucaspor, Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 5 maç sonunda averajla lider konumunda bulunan 1928 Bucaspor'da şok bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Arıkan, 13 Ekim'de 1928 Bucaspor takımının başına getirilmişti. - İZMİR