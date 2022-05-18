Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu! - Son Dakika
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Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!

18.05.2022 02:53

Ankara'da Onur G. adlı baba, oğlu Kadir'i balkondan düştü diyerek hastaneye götürdü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen can veren 2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpüyle dövüldüğü iddia edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü.

Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!

Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü. Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi

"BALKONDAN DÜŞTÜ DİYEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, "Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi.

Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!

Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı. Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor" iddiasında bulundu.

"BU KADAR MI VİCDANSIZSINIZ?"

Komşularından Ergün D., baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, "Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?" ifadelerini kullandı.

Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!

Onur G.'nin komşularından Şevket B. ise "Mahalleli olarak biz gittik uyardık, gerekeni de yaptık" diye konuştu.

Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu!
YORUMLAR
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2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü, mahalleli tarafından linç edilmek istendi 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü, mahalleli tarafından linç edilmek istendi Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi? Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi?
Kaynak: DHA

Altındağ, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi! Komşular: Çocuğun kemerle boğazını sıkıyordu! - Son Dakika


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