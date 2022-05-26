2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR - Son Dakika
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2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR

26.05.2022 11:03

ERKEN arkaik dönemde yaşayan rahiplerce dini törenlerde kullanılan ve tanrının onayının verilmesini sembolize eden 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu.

ERKEN arkaik dönemde yaşayan rahiplerce dini törenlerde kullanılan ve tanrının onayının verilmesini sembolize eden 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu. İlgi çeken eserin öneminden bahseden İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Daha çok törensel amaçlı kullanılır. Önemi, üzerinde Apollon tasvirinin bulunmasıdır dedi.

Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki Klaros Antik Kenti'nde 2009 yılında bulunan 2 bin 800 yıllık bir mühür, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Bu mührün Apollon'un baş rahibi tarafından, erken arkaik dönemde Apollon'un adına kullandığı düşünülürken, dini ritüellerde eseri kullanan rahibin mühürle tanrı adına adakların kabulünü sağladığı ifade edildi. Üzerinde bir müzik aleti olan 'Kythara' çalan Apollon tasviri bulunan mührün, 2 santim yüksekliğinde olduğu kaydedildi.

'ÖNEMİ, ÜZERİNDE APOLLON TASVİRİNİN BULUNMASI'

Eserle ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Erken arkaik döneme ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir eser. Menderes Ahmetbeyli'deki Klaros Antik Kentinde bulundu. Şans getirmesi amacıyla kullanılır. Bazen mülkiyeti de sembolize edebilir. Daha çok törensel amaçlı kullanılır. Önemi, üzerinde Apollon tasvirinin bulunması. Apollon, Anadolulu bir tanrıdır. Apollon, müzik aletleriyle de betimlenir. Tabiatı düzenleyen tanrı anlamına da gelir. Güçlü sembolleri olan tanrı figürüdür. Mührün üzerinde elinde müzik aleti bulunan Apollon ve karşısında yer alan bir kadın tasviri var. Eserimiz bronz malzemeden. Bir yüzük boyutunda. 2 santimlik bir eser. İlk kez sergileniyor dedi.

2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR
2 BİN 800 YILLIK MÜHÜR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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