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2 binden fazla yabancı alıcı Türk iç giyim sektörü için İstanbul'da - Son Dakika

2 binden fazla yabancı alıcı Türk iç giyim sektörü için İstanbul'da

03.08.2021 13:04
2 binden fazla yabancı alıcı Türk iç giyim sektörü için İstanbul'da, System.String[]

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla başladı.

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla başladı.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından İstanbul Yeşildirek'te düzenlenen ve 500 iç giyim üreticisini yabancı alıcılarla bir araya getiren Linexpo Sokak Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

İspanya'dan Tanzanya'ya kadar 119 ülkeden gelen iç giyim alıcılarını buluşturan sokak festivalinin açılışı için İstanbul Erkek Lisesi'nde geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, iç giyim sektöründe düzenlenen ilk sokak festivalinin etkinliği daha anlamlı kıldığını söyledi.

Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirinde ve ticarette yaşanan aksaklıkları anlatan Gülle, Türkiye'nin bu süreçte alnının akıyla çıktığını, son aylarda ihracatın artmaya devam ettiğini bildirdi.

Gülle, Türkiye'nin yıllık bazda 200 milyar dolarlı rakamlara 14 yılda ulaştığını, 300 milyar dolarlı rakamlara ulaşmanın bu kadar uzun sürmeyeceğini kaydederek, bunun en fazla 5 yıl alacağını vurguladı.

İsmail Gülle, "Büyük adımlar cesaretle başlar. Geçen yıl ihracatını en çok artıran sektörlerden olan iç giyim ve çorap sektörünün başarılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl iç giyim ve çorap ihracatında 1 milyar dolarlık rakamın geçileceği sözü verildi. Biz de başkanımıza (TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat) güveniyoruz." diye konuştu.

"Böyle bir dönemde bu tarz etkinlik cesaret ister"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise, birlik olarak ortaya konulan projelere ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını ve festivale de katkı sunduklarını belirterek, böyle bir dönemde bu tarz bir organizasyonu yapmanın cesaret isteyeceğini söyledi.

Hazır giyim sektörünün ülke ekonomisine ve ihracatına sunduğu katkıdan bahseden Gültepe, iç giyimde bu rakamın 700 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Gültepe, "İç giyimcilerden dijitalleşmelerini, beşinci ve altıncı bölgelere yatırım yapmalarını istiyorum. Sektörün daha farklı noktaya gelmesini istiyorsak sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve Anadolu'ya yatırım önemli." diye konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, fuarın; Türkiye'ye, ülke ekonomisine, sanayiye ve ihracata büyük değer katacağını belirterek, ayrıca esnafa büyük moral olacağını söyledi.

"Gelecek yıl dünyanın en büyük açık hava fuarını yapacağız"

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, salgın nedeniyle açık hava fuarı gerçekleştirdiklerini belirterek, göreve geldikten sonra kısa sürede hayata geçirdikleri sokak festivalinin Yeşildirek'teki üretici markaların dünyaya açılmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Yoğun bir çalışmayla çok az bir sürede 119 ülkeden alıcılara ulaştıklarını ve onları İstanbul'a gelmeleri konusunda ikna ettiklerini dile getiren Kanpolat, Yeşildirek'e gelen yaklaşık 2 bin 200 alıcının, 4 gün boyunca tam anlamıyla bir alışveriş şölenine katılacağını, İspanya'dan Tanzanya'ya, Rusya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen alıcıların İstanbul'a da her anlamda katkı sağlayacağını anlattı.

Kanpolat, "Sokakları koridor, dükkanları stant olarak hayal ettik ve bu düşüncemizi hayata geçirdik. Türkiye'de iç giyim adına yapılan ilk organizasyon. 500'e yakın iç giyim ve çorap firması katılıyor. Bu etkinlikten beklentimiz 100 milyon doların üzerinde ihracata karşılık gelecek sipariş almak." diye konuştu.

Fuarda sonbahar-kış kreasyonlarının yer alacağını ifade eden Kanpolat, "Türk markaları ile ihracat yapıyoruz bu önemli bir değer. Bu işi önümüzdeki dönemde geliştirmeyi ve her yıl bu aylarda fuarı yapmayı düşünüyoruz. Hatta diğer hazır giyim dernekleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Burada dünyanın en büyük hazır giyim açık hava fuarını yapmayı düşünüyoruz gelecek yıl." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önemli üreticileri B2B görüşme için Türkiye'de

TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kanpolat, iç giyim ihracatının 2019'da 619 milyon dolar, geçen yıl ise 680 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu yıl yüzde 40 artışla 1 milyar dolara yaklaşmayı hedeflediklerini, bu rakamın bavul ticaretiyle 1 milyar doları aşacağını söyledi.

Dünya ülkelerinin yüzde 90'ına ihracat yaptıklarını vurgulayan Kanpolat, bu bölgedeki en büyük üretim üslerinden olduklarını, iki yıllık ihracat hedeflerinin 1,5 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Organizasyon kapsamında yarın B2B görüşmelerinin gerçekleştirileceğini kaydeden Kanpolat, İtalya, Rusya ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı 30'dan fazla ülkeden önemli markaların 50'den fazla temsilcisinin katılacağını anlattı.

Kanpolat, "Dünyanın önemli alıcı firmaları ile görüşeceğiz. Başta ihracat olmak üzere gelecek dönemde yatırım için bazı kararlar alınabilir." diye konuştu.

İç giyim ve çoraba dair her şey Linexpo'da

Açılış konuşmaları sonrası bazı protokol katılımcılarına ve sponsor firmaların temsilcilerine destekleri nedeniyle plaket takdim edildi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde oluşturulan kortej, festival alanına dönüştürülen Yeşildirek sokaklarında katılımcı firmaları ziyaret etti. İç giyim ve çoraba dair her şeyin sergilendiği, 500 Türk üreticisinin katıldığı, 2 bin 200'ü yabancı olmak üzere binlerce katılımcının ağırlanacağı fuar, 6 Ağustos'ta sona erecek.

İstanbul, İhracat, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2 binden fazla yabancı alıcı Türk iç giyim sektörü için İstanbul'da - Son Dakika Ekonomi


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