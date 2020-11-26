2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması - Son Dakika

2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması

26.11.2020 15:59
2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, fiyatların düşmesini beklemekten yorulduklarını, en azından fiyatların sabit kalmasının herkes açısından olumlu olacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, fiyatların düşmesini beklemekten yorulduklarını, en azından fiyatların sabit kalmasının herkes açısından olumlu olacağını söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) pandemisinin dünyada görülmeye başlamasından itibaren Türkiye'deki hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları, daha önce görülmediği kadar yükseldi. 1 yıl önceki ikinci el otomobiller pandemiyle birlikte fiyatını en az 2'ye ya da daha fazlasına katladı. Her zaman kalabalık olan oto pazarlarında ise vatandaşlar otomobillerin sadece fiyatına bakarak, pazarlık bile yapmadan pazardan ayrılır duruma geldiler.

15-20 gündür ikinci el piyasasında yaprak kıpırdamadığını ifade eden İbrahim Kınık, Türkiye'de üretilen araçların fiyatların 1-2 bin TL'lik bir düşüş yaşandığını ama bunun yeni pahalı arabalarda yaşanmadığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de üretilen arabaların fiyatı 1-2 bin TL düştü"

Pahalı arabalarda bir fiyat düşüşünün yaşanmadığına dikkat çeken İbrahim Kınık, "Döviz ve altının fiyatının düşmesi, faiz artırımı araba piyasasında pek etkili olmadı. 2. el araba fiyatları hala yukarı seviyelerde seyrediyor. Biz artık fiyatların düşmesinden geçtik, sabit kalmasının bile işimize geleceğini düşünüyoruz. Piyasayı takip etmekten biz de çok yorulduk. Türkiye'de üretilen arabalarda 1-2 bin TL bir indirim oldu. Ancak pahalı arabalarda ise hiçbir şey değişmedi. 2. el otomobilcilerin çoğu zaten sıfır araba alıp-satmaya başladı. Temiz araba bulamayınca sıfır arabalara rağbet arttı. Bayiler rakamları biraz aşağıya çekmeye başlayınca onlar da fiyatları geri çekmeye başladılar" dedi.

"Piyasayı takip etmekten yorulduk, en azından fiyatların sabitlenmesi herkes için iyi olur"

İkinci el otomobil fiyatlarının kış ayında da düşmeyeceğini belirten Kınık, şunları söyledi:

"15-20 gündür 2. el araba piyasasında hiçbir hareketlilik yok. Bunun sebebinin de piyasalardaki belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Oto pazarları her zaman kalabalık oluyor ama fiyatlar yüksek olunca insanlar bakıp, gidiyorlar. Eskisi gibi bir ticaret söz konusu değil. Faizler de yükselince kredi kullanıp araba satın almak zorlaştı. Fiyatların geri geleceğini düşünmüyorum çünkü hala sattığımız arabayı yerine koyamıyoruz. Biz de piyasalarda bir belirginlik olmasını ve ona göre araba alalım, satalı istiyoruz. Bir mal sahibinin aldığı arabayı 20-30 bin TL aşağıya satacağını inanmıyorum. Onun için en azından fiyatların burada sabitlenmesi herkes açısından iyi olur. Arabanın fiyatlarıyla ilgili kış-yaz kavramı pek kalmadı. Önemli olan iyi araba satmak. Araba iyi olursa yaz veya kış fark etmiyor." - SAMSUN

2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması
2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması
2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması

İkinci El, Samsun, Araba, Kınık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması - Son Dakika Ekonomi


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