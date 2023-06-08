2 hafta önce zam iddialarını yalanlayan Çaykur, çaya yüzde 43 zam yaptı - Son Dakika
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2 hafta önce zam iddialarını yalanlayan Çaykur, çaya yüzde 43 zam yaptı

08.06.2023 20:21

2 hafta önce "Çaya zam yapıldı" iddialarını yalanlayan Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 43 zam yaptı. Çaykur'un önümüzdeki aylarda yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini konuşuluyor.

Çaykur, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamayla çaya zam yapıldığı iddialarını yalanlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bazı ulusal haber mecralarında, teşekkülümüz tarafından ÇAYKUR ürünlerine zam yapıldığı yönünde asılsız haber içeriği yer almaktadır." ifadelerine yer verilmişti. Ancak 2 hafta sonra çaya zam geldi.

YENİ LİSTELER TOPTANCILARA GÖNDERİLDİ

ÇAYKUR, 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından, kuru çay fiyatlarında artış yaptı. Çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapan ÇAYKUR, yeni fiyat listelerini toptan satış yapan şirketlere gönderdi.

1 KİLOLUK TURİST ÇAY 140 LİRAYI AŞTI

ÇAYKUR'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor. Ocak 2023'te yayımlanan eski listede; 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken, bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 95.95 TL iken, yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı. ÇAYKUR'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise, yüzde 43'e tekabül ediyor.

YORUMLAR (5)
  • Özcan Kuvan: Enflasyon düşüyor denirken sıfır nokta dört enflasyon açıklanırken her şeyin fiyatının arttığı tek ülkeyiz. Cevap Yaz 41 2 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Çayın tadı kaçtı Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
  • alos : NEYİN TADI VARDI 24 4 Yayından Kaldır
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Çaykur, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 hafta önce zam iddialarını yalanlayan Çaykur, çaya yüzde 43 zam yaptı - Son Dakika


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