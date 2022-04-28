2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI - Son Dakika
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2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI

28.04.2022 13:27

İZMİR ve Aydın'daki 8 ilçeden 63 su sayıcı çaldığı belirlenen M.Ç. ve eşi S.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

İZMİR ve Aydın'daki 8 ilçeden 63 su sayıcı çaldığı belirlenen M.Ç. ve eşi S.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı. M.Ç. tutuklanırken, S.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte su sayacı hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.Ç. ile eşi S.Ç. olduğunu belirlendi. Şüphelilerin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 16 adresten 63 su sayacı çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, 23 Nisan'da adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI
2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI
2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI
2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI
2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI
2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI

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8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı 8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 İLDEKİ 8 İLÇEDEN 63 SU SAYACI ÇALAN ÇİFT YAKALANDI - Son Dakika
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