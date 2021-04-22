2. Lig: Gümüşhanespor: 0 Sarıyer: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor , sahasında konuk ettiği Sarıyer 'e 3-0 mağlup oldu.

Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor

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