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2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi

16.06.2021 12:17

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki bir piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut, oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti.

YILANI YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş olduğunu, diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları anbean kaydetti.

Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Yılmaz Bulut, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika


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