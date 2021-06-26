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2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi - Son Dakika

2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi

26.06.2021 10:05
2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi, System.String[]

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam 2 milyon 200 bin TL değerindeki Ferrari marka aracı ile Arnavutköy sokaklarında görüntülendi

İş görüşmesinden geldiğini söyleyen Özçivit, "Yakında eşim Fahriye ile bir tatile çıkacağız ama rota belli değil. Trafik yapmayalım daha sonra konuşuruz" diyerek gözlerden kayboldu.

Özçivit, 2 milyon 200 bin TL değerindeki Ferrari marka aracıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Ayrıca tarz değişikliği ile ilgili soruya esprili bir yanıt veren Burak Özçivit, "Karan gibi tarzımı değiştirmemi mi istiyorsunuz?" diyerek muhabirlere takıldı.

2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi
2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi
2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi
2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi

Burak Özçivit, Türk Lirası, Ferrari, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


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