2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir ev satın almak isteyen ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, beğendiği daireyi 2 milyon 950 bin lira karşılığında emlakçıdan satın aldı. Ancak Alptekin, ev sahibiyle bir türlü iletişime geçemedi. Satın aldığı eve taşınan Alptekin, ev sahibiyle irtibat kurduğunda evin 2 milyon 750 bin lira bedelle satıldığını öğrenince emlakçı tarafından dolandırıldığını anladı.

15.05.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de ev sahibi olmak isteyen ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia etti. "Emlakçıya çok ısrar etmeme rağmen beni mülk sahibiyle görüştürmedi" diyen Alptekin, eve taşındıktan günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurunca emlakçıya evin bedelinden 200 bin lira daha fazla ödediğini fark etti.

SATIN ALACAĞI EVİN SAHİBİYLE BİR TÜRLÜ GÖRÜŞEMEDİ

Olay, geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, internetteki satılık ev ilanına müşteri olan ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçı E.Y. ile iletişime geçti. Alptekin, ev sahibinin il dışında olmasından dolayı yetkilerin kendinde olduğunu belirten emlakçı E.Y. ile 2 milyon 950 bin TL'ye anlaştı. Alptekin ev sahibi ile iletişim kurmaya çalışsa da emlakçı tarafından engel olundu. Döviz olan parasını bozduran ünlü eğitmen Alptekin 2 milyon 750 bin TL'sini bankaya yatırdı. 200 bin TL'sini ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

200 BİN LİRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Eve taşınan Alptekin günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurdu. Ev sahibinden evin fiyatının 2 milyon 750 bin TL olduğunu, bacanağa borç yalanıyla 200 bin TL dolandırıldığını öğrendi. Emlakçı ile iletişim kurmaya çalışan Alptekin çeşitli bahaneler ile emlak ofisi tarafından geçiştirilirken daha sonra telefonları engellendi. 200 bin TL olan hakkını arayan ünlü köpek eğitmeni Alptekin yetkililerden yardım bekliyor.

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

"KOMİSYON HARİCİ 200 BİN TL TESLİM ETTİM"

Emlakçı tarafından dolandırıldığını söyleyen Dede Alptekin, "İnternet sitesi üzerinden gördüğüm ilanla emlakçıya ulaştım. Evi inceledim, beğendim. Emlakçı 3 milyon liraya evin satışını gerçekleştirebileceğini söyledi. Diğer yandan evin sahibi şehir dışında yaşıyordu. Emlakçıya çok ısrar etmeme rağmen beni mülk sahibiyle görüştürmedi. Evi de beğendiğimiz için kaçırmak istemedik, durumu kabul ettik. Elimizdeki dövizleri bozduk ve emlakçı ile birlikte tapuya gittik. 2 milyon 750 bin lirayı mülk sahibinin banka hesabına yatırdım. Emlakçı komisyonu haricinde kalan 200 bin lirayı ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı ve kendisinin teslim edeceğini söyledi." ifadeleriyle olayı anlattı.

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

KAYBINI KARŞILAYACAK MUHATAP BULAMIYOR

Alptekin, hem 200 bin lirayı elden teslim ettiğini hem de komisyon ücretini ayrıca ödediğini söyledi ve, "İlerleyen zamanlarda mülk sahibi ile tanışma fırsatım olunca vermiş olduğum paranın bacanağına gitmediğini ve ortada böyle bir borç olmadığını öğrendim. Emlakçıya tekrar ulaşarak beni mağdur ettiğini söyledim emlak ofisine gittim fakat kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Vermiş olduğum komisyon haricinde 200 bin lira gibi bir kaybım var. Bu duruma bir çözüm getirilmesini istiyorum, konuyla ilgili görüşecek bir yetkili karşıma çıkmıyor." diye konuştu.

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

EMLAKÇI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara ilişkin cevap veren emlakçı E.Y. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Biz sadece hizmet bedelimizi aldık. Kendisinden 20 bin lira aldık. 90 bin lira da, ayrıca yüzde 4 artı KDV hizmet bedeli alma hakkımız var. Toplamda 110 bin lira gibi bir rakam aldık. Hem kendisinin hem de satıcının komisyonunu ondan temin ettik" diye konuştu.

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

"BELKİ DE PARAYI YEMİŞTİR"

Muhabirin, 'satıcının komisyon tutarı da mı alıcıya yansıtıldı?' sorusu üzerine ise, önce 'hayır yansıtılmadı' dedi, ardından 'evet alıcıya yansıtıldı' diye karşılık verdi. Emlakçı N.Y., bacanak iddialarına ise, "Böyle bir şey olmadı. Biz kendisinden sadece 110 bin lira aldık. Belki kendisi parayı bir yerde kaybetmiştir ya da düşürmüştür. Belki de parayı yemiştir onu da bilemiyorum. Ayrıca siz bunları bana ne hakla soruyorsunuz?" dedi.

İstanbul, Ümraniye, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay: Ona komisyon denir emlakçılar yüzde elli bu yöntemi kullanır hemen atlamasaydin kardeş köpeklerle hasır neşir olmaktan insanları unutmusssun 5 1 Yanıtla
    hüseyin şen: iyide bunun neresi dolandırıcılık pazarlık yapmışsın belli bir rakama anlaşmışsın emlakçı ev sahibini rakama ikna etmiş seni ikna etmiş iki taraf almış vermiş arada adam sadece biraz uyanıklık yapmış kendine pay çıkarmış kurnazlık yapmış mı yapmış ama dolandırıcılık değil ki emlakcıları savunmam ama herkes bir şekilde yoluna bakıyor 3 0
  • Oooo: Abi adam emlakçı. Tapu dairesinde memur değil. Olay normal 3 0 Yanıtla
  • DertLiiii: bunda herhangi bi dolandırıcılık yok emlakcı bedavaymı iş yapcak 2 0 Yanıtla
  • Mert kursun : Insallah tapuya da o bedeli bildirmisinizdir bildirmediysen vay haline 1 0 Yanıtla

12:02 Aziz Yıldırım’ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası viski açıklaması gündem oldu
11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:43:55. #1.13#
SON DAKİKA: 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement