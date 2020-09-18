2'nci kat balkonundan düşen yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan beton zemine düşen Mehmet Nöker (80) ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30'da Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan Ebru Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Mehmet Nöker (80), 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.