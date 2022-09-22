2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞEN 5 AYLIK HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞEN 5 AYLIK HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

22.09.2022 23:21

DİYARBAKIR'da, 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da, 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 2'nci katında oturan 5 aylık hamile Z.Ş., henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Beton zemine düşen Z.Ş.'yi görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisinde yatan Z.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu. Z.Ş., sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Z.Ş.'nin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Bağlar'da yol çalışması sürüyor Bağlar'da yol çalışması sürüyor
Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞEN 5 AYLIK HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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