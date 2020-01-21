2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü - Son Dakika

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü

6 saat önce

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın hayatını kaybeden annesi Nazmiye Yayla'nın (86) cenazesi toprağa verildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın hayatını kaybeden annesi Nazmiye Yayla'nın (86) cenazesi toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nazmiye Yayla için Görele Hasan Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Yayla'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Giresun Müftüsü Muhittin Oral'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Nazmiye Yayla'nın cenazesi Kaba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü

Giresun, Görele, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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