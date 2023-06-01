2 sene sonra komadan çıkan adam, şifresini hatırlayamayınca 10 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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2 sene sonra komadan çıkan adam, şifresini hatırlayamayınca 10 bin TL dolandırıldı

01.06.2023 17:08

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıkan ve doktorların "Ayağa kalkamaz" sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir, şifresini unuttuğu bilgisayarını açtırmak için 250 liraya biriyle anlaştı. Şahsın sürekli para istemesiyle birlikte parça parça 10 bin liraya yakın para gönderen Taşdemir, dolandırıldığını eve getirdiği bilgisayarı açılmayınca anladı.

Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirip, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı. Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı.

"AYAĞA KALKAMAZ" DEDİLER, 2 YIL SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi. Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

BİLGİSAYARININ ŞİFRESİNİ UNUTTU

Semih Taşdemir, geçen ay işi için kullandığı bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, 1 haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti.

250 LİRAYA ANLAŞTI

Taşdemir, M.B.'ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak, "İş için kullandığım bilgisayarımın şifresini unuttum. Bunu açtırmak istedim. Birçok yol denedim, sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım. Sonunda bir kişi bilgisayarı 250 lira karşılığında açabileceğini söyledi. İlk olarak inanmadım ancak devam ettim. Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı" dedi.

"BENDEN PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİ"

Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir, "Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu. Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli 'bilgisayar henüz açılmadı' diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti" diye konuştu.

"10 BİN LİRAYA YAKIN PARA GÖNDERDİM"

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bir hafta sonra 'bilgisayarınız açıldı' dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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