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2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor - Son Dakika

2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor

02.02.2022 10:50

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,43 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,15'ten, sterlin ise 18,19'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13,3780'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 13,43 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,15'ten, sterlin/TL ise 18,19'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1280'den alıcı buluyor.

GÖZLER FED'DEN GELECEK HABERDE

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapmış oldukları sözlü yönlendirmelerinde, gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel bazda risk iştahını artırmaya devam ediyor. Bu hafta konuşan altı Fed üyesinden hiçbiri 50 baz puanlık politika faizi artışını desteklemezken, en şahin üyelerden St Louis Fed Başkanı James Bullard, marttan başlayarak art arda üç faiz artırımının uygun olacağını ancak 50 baz puanlık bir adımın Fed'in para politikasına bir yararının olmayacağını bildirdi.

Analistler, istihdam piyasasına yönelik verilerin Fed yetkililerince oldukça yakından takip edildiğini ve para politikası kararlarında önemli etkenlerden biri olduğunu hatırlatarak, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin önemine dikkati çekti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin göründüğünü, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 96,0'ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Sterlin, dolar, Euro, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor - Son Dakika
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