Son Dakika Haberleri: "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"
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"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"

40 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'19) yarın başlayacak.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'19) yarın başlayacak.

Türkiye Dil Edebiyat Derneği ve Fransa merkezli Limoges Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, üç gün boyunca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde devam edecek.

"Şehrin Dili" ana temalı Congist'19 kapsamında, filolojiden felsefeye, tarihten sosyolojiye, mimarlık ve güzel sanatlardan psikoloji ve iletişime farklı sosyal ve beşeri disiplinlerin perspektiflerinden değerlendirmeler ve müzakereler yapılacak.

Etkinlikte şehrin dilinin okunması ve yorumlanması amaçlanırken, alanında uzman isimlerin görüşlerini bildireceği oturumların yanı sıra müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Congist'19'da "Batı Dilleri ve Edebiyatları" başlığıyla 19, "Türk Dili ve Edebiyatı" bağlığıyla 13, "Felsefe" başlığıyla 5, "İletişim ve Görsel Sanatlar" başlığıyla 2, "Mimarlık ve Şehircilik" başlığıyla ise 3 oturum gerçekleşecek.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyenin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bulunan Fuzuli, Mustafa Şekip Tunç, Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Caferoğlu amfileriyle Kurul Odası'nda yapılacak.

Öte yandan, kongrenin ardından bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, hakem değerlendirmesine tabi tutularak uluslararası editöryal kitap bölümü olarak yayımlanacak.

"Müzik ve Resim", "Sinema ve Tiyatro", "Sosyoloji ve Psikoloji" ve "Tarih" oturumlarının da yapılacağı kongre, 20 Eylül'de sona erecek.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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