2 yaşındaki çocuk evlerinin önündeki yalakta boğularak can verdi - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Hayvanların su içtiği yer olarak bilinen yalağın etrafında dolaşan 2 yaşındaki çocuk, yalağa düşmesi sonucu vefat etti.
Tutak ilçesine bağlı Ortayamaç köyünde yaşayan 2 yaşındaki Zerrin Durak, evinin önünde oyun oynadığı sırada hayvanların su içmesi için bahçeye yapılan yalağa düştü.
Ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Zerrin'in boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaynak: İHA
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