20. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

20. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

07.10.2020 17:39
20. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Türk sanatlarımızın gelişimine katkı yapmak ve onları desteklemek, Bakanlığımızın öncelikli çalışmaları arasındadır ve olmaya da devam edecektir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Türk sanatlarımızın gelişimine katkı yapmak ve onları desteklemek, Bakanlığımızın öncelikli çalışmaları arasındadır ve olmaya da devam edecektir." dedi.

20. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ödül töreni ve sergisi, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel sanatları desteklemek için Bakanlık olarak 1986'dan beri Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması düzenlediklerini, bu faaliyeti bu yıl çok daha etkin hale getirmek amacıyla iki ayrı bölümde gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu yıl ödül miktarlarını, bu alanda çalışan sanatçıları daha da fazla teşvik etmek için önceki dönemlere oranla artırdıklarını belirten Yavuz, geçen yıl ilk aşama olarak Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Yarışmalarını düzenleyerek, kasım ayında sergi açılışını ve ödül törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yavuz, bugün de çini deseni, ebru, kalem işi ve kat'ı yarışmalarının sergi açılışını ve ödül törenini gerçekleştirerek 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nı sonuçlandıracaklarını kaydetti.

Geleneksel sanatların Türk kültüründe ayrıcalıklı bir yeri olduğunu, asırlardır medeniyetin ürettiği eserlerin zevk, beğeni ve üslup anlamında çok farklı bir önemi bulunduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Bugün olduğu gibi yarışmalarımıza konu ettiğimiz ve dünya sanat tarihi içerisindeki yeri nedeniyle Türk sanatlarımızın gelişimine katkı yapmak ve onları desteklemek, Bakanlığımızın öncelikli çalışmaları arasındadır ve olmaya da devam edecektir. Sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde 'Allah güzeldir, güzeli sever' diye buyurmuşlar. Bunu düstur ve rehber kabul eden ecdadımızın da yüzyıllardır bu anlayışı, sanat ve estetik konusunda uygulamak için çaba sarf ettiklerini, günümüze kadar gelen eserlerinde yakından görüyoruz. Bugün Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, ecdadımızdan bizlere miras olarak kalmış cami ve mescit gibi ibadethaneler, türbeler ve diğer kültür varlıklarında bu sanatların eşsiz örneklerine rastlıyoruz."

Özgül Özkan Yavuz, yakın zamanda ziyaret ettiği Kastamonu Kasabaköy'deki Mahmut Bey ve Merzifon Karamustafapaşa Köyü'ndeki Abide Hatun camilerinde gördüğü kalem işi örneklerinin bir benzerine, dünyanın başka bir yerinde rastlama imkanının olmadığını da sözlerine ekledi.

43 eser sergiye alındı

Yavuz, yeni nesil sanatkarların yetiştirilmesi konusunda çaba gösterenlere, katkılarından dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, 'sanatı ve sanatçıyı korumak, desteklemek ve gelecek nesillere aktarmak' ilkesiyle her yıl birçok alanda yarışmalı sergiler düzenliyor ve düzenlenen birçok etkinliğe de önemli destekler veriyoruz. Her biri kendi alanında birbirinden değerli isimlerden oluşan seçici kurulumuz, toplam 89 başvuru eserini büyük bir titizlikle inceledi, değerlendirdi ve 43 eserden meydana gelen bu sergiyi oluşturdu."

Yavuz, yarışmanın tamamlanmasıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi yedi kategoride başarı ödülü, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserleri içeren kataloğu da sanatseverlerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

"Eserlerde bir ömürlük emek var"

AA muhabirine bilgi veren Bakan Yardımcısı Yavuz, ödül mekanizmasının sanatçılar için teşvik olduğunu belirtti.

Yavuz, "Bakanlık olarak bu süsleme sanatlarında çalışan sanatçılarımızı desteklemek istiyoruz. Çok sabır, zaman isteyen bir çalışma. Burada gördüğünüz eserler en az 2-2,5 ay sürüyor ve arkasında da bir ömürlük çaba ve bir ömürlük emek var. Ödüller, maddi değer anlamında bu eserlerin karşılığı olamaz. Bu alanda sanatçılarımızı çok küçük de olsa destekleyebilmek kıymetli." diye konuştu.

Dört branştan 43 eser, 30 Ekim'e kadar Milli Kütüphanede

Konuşmaların ardından dört branşta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere başarı ödülleri verildi ve serginin açılışı yapıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler eserleri inceleyerek, eser sahipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile eser sahipleri katıldı.

Sergi, 30 Ekim'e kadar Milli Kütüphanede görülebilecek.

Özgül Özkan Yavuz, Turizmi, Bakan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 20. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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