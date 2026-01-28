20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi Başlıyor - Son Dakika
20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi Başlıyor

28.01.2026 11:26
GYODER, 27-28 Nisan'da Zorlu PSM'de gayrimenkul sektörünün geleceğine dair çözümler sunacak.

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 20'nci Gayrimenkul Zirvesi'ni 27-28 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Zirve; kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra dünyanın birçok noktasından uzman isimleri bir araya getirerek, sektörün güncel gündemine yeni bir bakış açısı kazandırmayı ve geleceğe yönelik çözüm arayışlarına katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından biri olan 20'nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi, 2026 buluşması için geri sayıma başladı. Zirve'nin bu yıl 27-28 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek etkinlik sektörün ana gündemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl "Yeniden Başlat" temasıyla düzenlenen 19'uncu GYODER Gayrimenkul Zirvesi, sektörün içinde bulunduğu dönüşüm sürecini yeniden değerlendirmeye odaklanan güçlü mesajlar vermişti. Değişen ekonomik koşullar, kentleşme dinamikleri ve yaşam alışkanlıkları çerçevesinde sektörün mevcut yapısı ele alınırken; yenilenme, uyum ve sürdürülebilirlik başlıkları ön plana çıkmıştı. Zirvede bu yıl, dünyanın birçok noktasından alanlarında uzman isimler, gayrimenkul sektörünün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda; finansmandan konuta erişime, istihdamdan kentsel dönüşüme, sürdürülebilirlikten yeni iş ve yatırım modellerine kadar sektörün farklı boyutları yeni sorularla ele alınacak.

"Sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almalıyız"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl gerçekleşecek zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "Dünya hızla değişiyor; ekonomik dengeler, kentler, yaşam biçimleri ve beklentiler yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm karşısında, sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
