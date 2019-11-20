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20 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

İş ararken karateci olduİşitme engelli Zeynep Sönmez, iş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı25 yaşındaki Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla önce Türkiye ikinciliği ardından Avrupa üçüncülüğü kazandı Tekvandonun şampiyon annesiİşitme engelli...

20 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

İş ararken karateci oldu

İşitme engelli Zeynep Sönmez, iş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı

25 yaşındaki Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla önce Türkiye ikinciliği ardından Avrupa üçüncülüğü kazandı

Tekvandonun şampiyon annesi

İşitme engelli Nazlı Tanrıverdi, evlenince ara verdiği tekvandoya, çocuğu büyüyünce yeniden döndü

26 yaşındaki anne, fabrikada mesaiden arta kalan zamanlarda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu oldu

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.

ANKARAGÜCÜ

12.00 Başkent ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesi açıklamalarda bulunacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko

7DAYS Eurocup

20.00 Tofaş - Umana Reyer Venezia

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Joventut Badalona

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Gaziantep Basketbol - Nizhny Novgorod

20.00 Neptunas Klaipeda - Beşiktaş Sompo Sigorta

- FIBA Europe Cup

20.00 Oradea - Bahçeşehir Koleji

21.30 Donar Groningen - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

18.00 VakıfBank - Savino Del Bene

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta

14.00 Sorgun Belediyespor - Tokat Belediye Plevne

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

19.00 Ziraat Bankası - Galatasaray HDI Sigorta


Zeynep Sönmez, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
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