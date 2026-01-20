20 Ocak katliamı Kütahya\'da da anıldı

Azerbaycan tarihine "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak 1990 katliamı, Kütahya'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan 20 Ocak Katliamı'nı anlatan fotoğraflar, Kütahya Azerbaycan Parkı'nda sergilendi.

Sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, 20 Ocak'ın Azerbaycan halkı için hem büyük bir acının hem de bağımsızlığa giden yolun simgesi olduğunu vurguladı. İdrisov, "20 Ocak katliamı, Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Sovyet ordusunun işgaline karşı halkımız büyük bir direniş göstermiş, özgürlüğü uğruna canlarını feda etmiştir. Bu tarih, şanlı mücadelemizin unutulmaz bir parçasıdır" dedi.

"Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık azmini de temsil etmektedir" diyen İdrisov, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Her yıl düzenlenen anma etkinliklerinin, Azerbaycan halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi unutturmamak ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Kütahya'da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Azerbaycan ve Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirdi.