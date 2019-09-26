Son Dakika Haberleri: 20. uluslararası altın safran belgesel film festivali başladı
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20. uluslararası altın safran belgesel film festivali başladı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

20. uluslararası altın safran belgesel film festivali başladı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Aslanlar mevkiinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile start aldı. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından festival meşalesi yakıldı. Vali Gürel, Safranbolu'yu bu tür etkinliklerle tanıtacaklarını belirterek, " Türkiye'de belki de çok nadir festivallerden bir tanesine şahitlik ediyoruz. 20'nci yıla ulaşmak çok kolay değil. Altın Safran Belgesel Film Festivali çok değerli ve neredeyse Antalya'daki festivallerle yarışacak duruma gelmiş. Safranbolu dünyanın sayılı kentlerinden bir tanesi. İlimizin ve ülkemizin gözbebeği. Böyle bir kentin Osmanlı'dan günümüze korunarak taşınması ve geleceğe bu şekilde, torunlarımıza, çocuklarımıza bırakıyor olmamız bizler içinde gurur kaynağı. Safranbolu'yu inşallah bu tür etkinliklerle dünyaya tanıtmış, hem de geleceğe taşımış olacağız." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 20'nci yılına ulaştık. İlk gününden bu yana koşullar ne olursa olsun ara verilmeden devam eden literatüre girmiş bu kıymetli festivalin 20'nci yılını sizlerle kavuşturma şansını bulmakta bizim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı 'Emanetim Safranbolu' belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Açılış programı Necati ve Saykolar konseri ile son buldu.

- K

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:20 Kaynak: DHA
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